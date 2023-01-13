Парламент Башкортостана хочет освободить депутатов, участвующих в СВО, от подачи деклараций

В законе «О противодействии коррупции» перечислены категории граждан, которые обязаны предоставлять сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах за себя, своих супругов и несовершеннолетних детей.

Парламент республики хочет предложить исключить из этого списка тех, кто участвует в СВО, так как у них нет возможности собирать необходимые документы.

«В период проведения специальной военной операции те из Депутатов, кто был призван по частичной мобилизации, заключил контракт либо защищает нашу страну в рядах добровольцев, объективно не могут заниматься отчетностью, как того требует закон.

Мы предлагаем внести в антикоррупционное законодательство соответствующие изменения: приостановить обязанность указанных лиц на период участия в СВО и дать им три месяца на то, чтобы представить соответствующие сведения по окончании военной службы», – сказал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца января.