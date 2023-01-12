В Уфе ефрейтор получил 5 лет колонии за уклонение от участия в СВО

Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, Кандаров скрывался в период с мая по сентябрь 2022 года, не желая принимать участие в СВО.

В сентябре его обнаружили сотрудники правоохранительных органов, теперь он обвиняется в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации.

Уфимский гарнизонный военный суд признал Кандарова виновным, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.