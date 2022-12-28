Делегация во главе с Радием Хабировым навестила мобилизованных в Донбассе

Целью командировки было выяснить, как живут мобилизованные, в том числе добровольно, в условиях СВО, и узнать, что необходимо для обеспечения батальонов.

Помимо Радия Хабирова, участие в поездке приняли руководитель его администрации Максим Забелин и премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«Возвращаюсь от наших бойцов с огромным чувством уважения. Встретились с "доставаловцами", "шаймуратовцами", ребятами, мобилизованными из республики. Посетили одно из подразделений Росгвардии, где пообщались с добровольцами третьего нашего батальона – имени Салавата Юлаева.

Мы доставили нашим бойцам очередной гуманитарный груз с тем, что необходимо больше всего. Есть и техника. Самое ценное – письма из дома, посылки от родных и близких.

Эти парни – наши герои. Гордимся каждым из них. А ребята сказали, что гордятся Башкортостаном, и попросили передать привет всем жителям республики.

Ждем всех домой и обещаем, что после победы будем вместе, плечом к плечу работать на благо Башкортостана и всей России», – сообщил Радий Хабиров.