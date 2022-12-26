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В Башкортостане 99,9% семей участников СВО получили «новогодние» выплаты в 20 тыс. рублей

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В начале декабря власти Башкортостана приняли решение учредить единоразовую выплату для семей мобилизованных и добровольцев в 20 тыс. рублей к Новому году.

Сегодня, 26 декабря, – крайний срок перевода денег. На совещании в правительстве министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова сообщила о том, что почти все заявки уже откработаны.

«Необходимости ходить по разным кабинетам у семей военнослужащих нет, они подавали только заявления.

Надо сказать, что по заявлениям семей все уже выплачено. Вообще 99,9% уже выплачено, у нас остались реально единицы и мы эту работу дожмем», – сказала Ленара Иванова.

Выплата полагается каждому мобилизованному гражданину и членам его семьи – супруге или несовершеннолетним детям, проживающим в республике Башкортостан, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях на очной форме на территории республики и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях на очной форме за пределами территории республики, если хотя бы один из родителей живет в Башкортостане.

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