Виновник ДТП резонансного ДТП в Бакалинском районе получил 13 лет колонии

18 июля 2022 года обвиняемый, находясь за рулем Audi A5, сбил четверых девушек, все погибли. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой – 16 лет.

Мужчина вину признал. Установлено, что он находился в нетрезвом состоянии и превысил скорость. При повороте он выехал на встречную полосу и левую часть обочины, где навстречу шли девушки.

Ему грозило от восьми до 15 лет лишения свободы. Сразу после инцидента Радий Хабиров пообещал взять дело под личный контроль.

Сегодня, 23 декабря, пресс-служба прокуратуры республики сообщила о том, что суд назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортом на три года. Также с него взыщут по одному миллиону рублей в пользу каждого потерпевшего.