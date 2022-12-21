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Будет ли в Башкортостане вторая волна мобилизации?

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Частичная мобилизация в Башкортостане официально завершилась к 28 октября, но никакого специального указа президента о ее окончании не последовало.

vk.com/Минобороны России

В связи с этим многие ожидают, что их по-прежнему могут вызвать в военкомат в любой момент.

Сегодня, 21 декабря, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, общаясь с журналистами, заявила, что вопрос возобновления мобилизации в повестке не стоит.

«Вы хорошо слушали высказывание на этот счет президента РФ, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. И я вам честно скажу как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне: эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась, ее сегодня нет вообще в повестке», – цитирует Матвиенко издание «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин также заявил, что необходимости в мобилизации нет, так как даже из уже призванных половина находится в боевом резерве и не задействована непосредственно в СВО.

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