В Башкортостане приостановят судопроизводство в отношении участников СВО

Закон подразумевает заморозку банками и иными кредитными организациями взыскания средств с мобилизованных должников по исполнительным документам со дня получения заявления.

Также защищаются от списания выплаты военнослужащим. После принятия документа заявление о приостановке сможет подать как сам должник, так и член его семьи. К нему должны прилагаться документы, подтверждающие возникновение основания для приостановления исполнительного производства (справка из военкомата).

Эта мера не касается взысканий по алиментам и обязательств по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.