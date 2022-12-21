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Общество

В Башкортостане приостановят судопроизводство в отношении участников СВО

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Депутаты Госдумы приняли закон, направленный на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно. Он касается долговых обязательств.

duma.gov.ru

Закон подразумевает заморозку банками и иными кредитными организациями взыскания средств с мобилизованных должников по исполнительным документам со дня получения заявления.

Также защищаются от списания выплаты военнослужащим. После принятия документа заявление о приостановке сможет подать как сам должник, так и член его семьи. К нему должны прилагаться документы, подтверждающие возникновение основания для приостановления исполнительного производства (справка из военкомата).

Эта мера не касается взысканий по алиментам и обязательств по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.

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