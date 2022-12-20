В Уфе в зону СВО проводили батальон имени Салавата Юлаева

«Твердо обещаю, так же, как и батальоны «доставаловцев» и "шаймуратовцев", батальон имени Салавата Юлаева республика будет поддерживать, снабжать всем необходимым. И мы будем заботиться об их родных и близких», – написал в соцсетях Радий Хабиров, опубликовав фото с церемонии.

Третий добровольческий батальон от Башкортостана был организован в октябре по инициативе участника боевых действий Артура Юмагужина. Сразу после начала формирования заявки подали более 700 человек с боевым опытом.

Перед отправкой добровольцы прошли военную подготовку: учения стартовали 15 ноября и продлились около месяца.