Радий Хабиров выступит с ежегодным посланием к Госсобранию Башкортостана

Послание главы республики – это ежегодное мероприятие, оно задает основные тенденции развития региона на ближайшее время.
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Выступление состоится завтра, 15 декабря, в 10.00 по местному времени на 49-м заседании Госсобрания республики.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале парламента.
В мероприятии примут участие депутаты Госдумы от Башкортостана, члены Совета Федерации, главы муниципалитетов и различных учреждений республики, а также семьи участников СВО.
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