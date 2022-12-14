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Радий Хабиров выступит с ежегодным посланием к Госсобранию Башкортостана

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Послание главы республики – это ежегодное мероприятие, оно задает основные тенденции развития региона на ближайшее время.

vk.com/radiyhabirov

Выступление состоится завтра, 15 декабря, в 10.00 по местному времени на 49-м заседании Госсобрания республики.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале парламента.

В мероприятии примут участие депутаты Госдумы от Башкортостана, члены Совета Федерации, главы муниципалитетов и различных учреждений республики, а также семьи участников СВО.

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