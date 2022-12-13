В Башкортостане участники СВО получат новые льготы

В частности, Минтруд Башкортостана предлагает выдавать участникам СВО образовательные сертификаты на сумму до 50 тыс. рублей.

Сертификаты могут получить только граждане, зарегистрированные в центрах занятости как безработные, а также пенсионеры. Люди, не участвующие в СВО, получают сертификаты на сумму до 20 тыс. рублей.

Деньги можно потратить на обучение в одной из 200 образовательных организаций, внесенных в реестр. Подать заявку на образовательный сертификат теперь можно будет и через региональный портал госуслуг.

Андрей Назаров этот проект одобрил, мера потребует дополнительного финансирования.

Также премьер-министр сообщил о том, что в 2023 году на отдых участников СВО в санаториях республики выделят порядка 100 млн рублей. Каждый из них сможет один раз отдохнуть в санатории за счет государства.

Кроме того, парламент Башкортостана направил в Госдуму законопроекты, призванные защитить трудовые права участников СВО и жителей предпенсионного возраста: в случае одобрения их наделят преимущественным правом на сохранение рабочего места при сокращении штата.

«Федеральное законодательство предусматривает широкий спектр мер поддержки ветеранов боевых действий, включая льготы по пенсионному обеспечению, медицинскому обслуживанию, профессиональному обучению и так далее, однако их трудовые права не защищены. Учитывая их заслуги перед Отечеством, считаем, что этот пробел в законодательстве необходимо восполнить», – сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.