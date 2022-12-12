18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Стало известно, когда семьи мобилизованных начнут получать «новогодние» выплаты в 20 тыс. рублей

Поделиться:

Решение о единоразовой выплате для семей мобилизованных в 20 тыс. рублей к Новому году правительство Башкортостана приняло в начале декабря.

12 декабря на совещании в правительстве министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова сообщила о том, что поступило 3093 заявления на выплату.

Первые выплаты начнутся до конца текущей недели, все семьи получат деньги до 26 декабря 2022 года.

Выплата полагается каждому мобилизованному гражданину и членам его семьи – супруге или несовершеннолетним детям, проживающим в республике Башкортостан, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях на очной форме на территории республики и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях на очной форме за пределами территории республики, если хотя бы один из родителей живет в Башкортостане.

О том, какие документы надо подать и куда обращаться – мы писали в отдельном материале.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: