Стало известно, когда семьи мобилизованных начнут получать «новогодние» выплаты в 20 тыс. рублей

12 декабря на совещании в правительстве министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова сообщила о том, что поступило 3093 заявления на выплату.

Первые выплаты начнутся до конца текущей недели, все семьи получат деньги до 26 декабря 2022 года.

Выплата полагается каждому мобилизованному гражданину и членам его семьи – супруге или несовершеннолетним детям, проживающим в республике Башкортостан, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях на очной форме на территории республики и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях на очной форме за пределами территории республики, если хотя бы один из родителей живет в Башкортостане.

О том, какие документы надо подать и куда обращаться – мы писали в отдельном материале.