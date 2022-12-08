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Владимир Путин назначил новых судей и принял отставку главы МВД Башкортостана

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Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении судей федеральных судов и об освобождении должности главы Министерства внутренних дел Башкортостана.

Фото: пресс-служба МВД по РБ

Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, судьей Мелеузовского районного суда назначена Людмила Барышникова.

Судьей Октябрьского районного суда Уфы назначена Елена Корнилова.

Кроме того, Владимир Путин принял отставку главы МВД республики Романа Деева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Деев ушел в отпуск с последующим выходом на пенсию. Для всех такое решение стало неожиданностью, СМИ связывают его с грядущей проверкой со стороны МВД России и недавними скандалами, в том числе арестом заместителя Деева Андрея Москвитина, обвиняемого в «крышевании» и вымогательстве.

Сам Москвитин утверждает, что дело против него сфабриковано и это месть со стороны криминальных структур. Москвитин и Деев раньше работали вместе в Забайкалье.

Пост министра внутренних дел Роман Деев занимал с 2017 года.

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