61-летний депутат из Башкортостана отправился добровольцем в зону СВО

61-летний Юмадилов сегодня, седьмого ноября, вместе с другими новобранцами с призывного пункта Октябрьского и Советского районов Уфы отправился на боевое слаживание в качестве добровольца.

Как сообщил спикер парламента Константин Толкачев, Юмадилов еще летом хотел отправиться на передовую, но не смог из-за независящих от него обстоятельств.

Булат Юмадилов – президент Адвокатской палаты республики, офицер запаса, старший лейтенант. Свое решение он объяснил конституционным долгом и желанием идти по стопам отца, который ушел на фронт добровольцем в Великую Отечественную войну.