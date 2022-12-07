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61-летний депутат из Башкортостана отправился добровольцем в зону СВО

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Компанию Азату Бадранову в зоне военных действий составит другой крупный чиновник из Башкортостана – депутат Госсобрания Булат Юмадилов.

Фото: парламент Башкортостана

61-летний Юмадилов сегодня, седьмого ноября, вместе с другими новобранцами с призывного пункта Октябрьского и Советского районов Уфы отправился на боевое слаживание в качестве добровольца.

Как сообщил спикер парламента Константин Толкачев, Юмадилов еще летом хотел отправиться на передовую, но не смог из-за независящих от него обстоятельств.

Булат Юмадилов – президент Адвокатской палаты республики, офицер запаса, старший лейтенант. Свое решение он объяснил конституционным долгом и желанием идти по стопам отца, который ушел на фронт добровольцем в Великую Отечественную войну.

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