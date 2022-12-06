Как подать заявление на получение 20 тыс. рублей для семей мобилизованных в Башкортостане?

Кому полагается выплата?

– каждому мобилизованному гражданину и членам его семьи – супруге или несовершеннолетним детям, проживающим в республике Башкортостан, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях на очной форме на территории республики и детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях на очной форме за пределами территории республики, если хотя бы один из родителей живет в Башкортостане.

Нужно ли подавать заявление и документы?

– да, необходимо предоставить заявление и справку из военного комиссариата о мобилизации. Также от детей может потребоваться справка, подтверждающая обучение в образовательной организации за пределами республики Башкортостан.

Куда подавать заявление?

– в Минтруде сообщили, что подать можно через МФЦ, филиалы соцзащиты или через портал региональных Госуслуг.

Куда перечислят деньги?

– как сообщают в администрации главы республики, выплата автоматически поступит на банковские счета, открытые для получения денежного довольствия военнослужащего.