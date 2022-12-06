Письма участникам СВО из Башкортостана начали доставлять полевой почтой

Раньше была возможность отправки писем и посылок только в составе гуманитарных конвоев добровольцам батальонов имени Шаймуратова и Доставалова.

Теперь отправить письмо можно через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: 103400, г. Москва–400, номер воинской части. Узнать номер воинской части можно в военкомате по месту призыва, их адреса здесь.

Также можно отправить письмо по адресу: г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии с пометкой «Письмо солдату».

Передать посылки для участников добровольческих батальонов можно через волонтерский штаб имени Шаймуратова, который развернут на базе отделений партии «Единая Россия» по всей республике. Их адреса можно посмотреть тут.