В Башкортостане могут появиться новые льготы для участников СВО

Новая поправка в закон направлена на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.
duma.gov.ru
Она подразумевает заморозку банками и иными кредитными организациями взыскания средств с мобилизованных должников по исполнительным документам со дня получения заявления.
Это не коснется взысканий по алиментам и обязательств по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.
Поправка одобрена комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству, в силу еще не вступила.
Ранее мы писали о том, что семьи мобилизованных в Башкортостане получат единоразовую выплату в 20 тыс. рублей к Новому году. Об этом пятого декабря сообщил Радий Хабиров.
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