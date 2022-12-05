В Башкортостане могут появиться новые льготы для участников СВО

Она подразумевает заморозку банками и иными кредитными организациями взыскания средств с мобилизованных должников по исполнительным документам со дня получения заявления.

Это не коснется взысканий по алиментам и обязательств по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.

Поправка одобрена комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству, в силу еще не вступила.

Ранее мы писали о том, что семьи мобилизованных в Башкортостане получат единоразовую выплату в 20 тыс. рублей к Новому году. Об этом пятого декабря сообщил Радий Хабиров.