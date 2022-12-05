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Общество

В Башкортостане могут появиться новые льготы для участников СВО

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Новая поправка в закон направлена на защиту прав мобилизованных, в том числе добровольно.

duma.gov.ru

Она подразумевает заморозку банками и иными кредитными организациями взыскания средств с мобилизованных должников по исполнительным документам со дня получения заявления.

Это не коснется взысканий по алиментам и обязательств по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.

Поправка одобрена комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству, в силу еще не вступила.

Ранее мы писали о том, что семьи мобилизованных в Башкортостане получат единоразовую выплату в 20 тыс. рублей к Новому году. Об этом пятого декабря сообщил Радий Хабиров.

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