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В Башкортостане проблема обманутых дольщиков полностью решится к 2024 году

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За последние годы тысячи жителей Башкортостана так и не дождались уже купленных квартир. Вопрос постепенно решается, но в реестре проблемных объектов по-прежнему остаются десятки долгостроев.

Пятого декабря на совещании в ЦУРе Радий Хабиров озвучил сроки полного решения этой проблемы.

«2024-й год – это год завершения проблемы обманутых дольщиков. Периодически вспыхивают обращения граждан, они и мне пишут. Считаю, что вы перестали с ними общаться напрямую. Практически по всем домам у нас есть принятые решения», – сказал Радий Хабиров.

Разобраться с вопросом обманутых дольщиков именно к 2024 году ранее поручил президент Владимир Путин. Для этого были внесены изменения в закон о долевом строительстве: теперь деньги покупателей квартир хранятся на специальных эскроу-счетах в банках и возвращаются им, если застройщик не выполняет свои обязательства.

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