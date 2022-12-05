В Башкортостане семьи мобилизованных получат по 20 тыс. рублей к Новому году

«Впереди Новый год. Вы знаете, что у нас большое количество мужей, отцов семейств, опор находится на СВО и у них нет возможности традиционно поздравить своих детей и жен.

Поэтому мы приняли следующее решение: сегодня я подписал указ, предусматривающий предоставление единовременной денежной выплаты в размере 20 тыс. рублей каждому мобилизованному гражданину, а также членам его семьи – супруге или несовершеннолетним детям, проживающим в республике Башкортостан, а также детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в образовательных организациях на очной форме на территории республики.

Мы подсчитали деньги – довольно большая сумма будет. Это выплата к Новому году, подчеркиваю. Благодаря нашим воинам эти деньги выплатят их семьям.

Крайний срок доведения денег – 26 декабря. И не мучайте людей, пожалуйста, тасканием справок. Единственная бумага – может понадобиться справка с военкомата», – сказал Радий Хабиров.