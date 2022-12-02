В Башкортостане семьи участников СВО получат новые льготы

В декабре парламент Башкортостана планирует рассмотреть проект закона о приоритетном праве семей погибших участников СВО на получение древесины для строительства и ремонта.

«Многие наши бойцы, которых нам, к сожалению, пришлось проводить в последний путь, из сельской местности. А это значит, что такая мера социальной поддержки их близким точно лишней не будет.

Сейчас в очереди на получение древесины в республике стоят 12 тысяч человек. Близкие погибших участников СВО войдут в число льготников и смогут получить её вне очереди. Мы считаем это справедливым.

Параллельно прорабатываем идею о том, чтобы семьи всех участников СВО получили право на бесплатные дрова. Это самый распространенный вопрос, с каким к нам в Волонтерский штаб им. М. Шаймуратова обращаются родные бойцов, и понятно, что решать его надо комплексно», – написал Ишмухаметов.

Право на льготу получат вдовы, родители, усыновители участников спецоперации. Объемы положенной им древесины: 110 кубометров на строительство дома, 25 кубометров на ремонт дома и 50 кубометров на строительство надворных построек.