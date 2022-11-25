В Уфе бывшего борца с коррупцией обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

По данным следствия, в период с декабря 2020 по май 2021 года мужчина получил от троих граждан, занимающихся незаконными организацией и проведением азартных игр на территории Уфы, взятку в размере 3,25 млн рублей, а также наручные часы стоимостью более 1,344 млн рублей.

За это полицейский пообещал отказаться от оперативно-розыскных мероприятий в отношении подозреваемых и предупреждать их, если такие мероприятия запланируют другие правоохранительные органы.

Управление ФСБ России по республике выявило факт получения взятки, полицейскому грозит наказание по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.