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В Уфе бывшего борца с коррупцией обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

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Пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Башкортостан сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Уфы.

vk.com/surbskr

По данным следствия, в период с декабря 2020 по май 2021 года мужчина получил от троих граждан, занимающихся незаконными организацией и проведением азартных игр на территории Уфы, взятку в размере 3,25 млн рублей, а также наручные часы стоимостью более 1,344 млн рублей.

За это полицейский пообещал отказаться от оперативно-розыскных мероприятий в отношении подозреваемых и предупреждать их, если такие мероприятия запланируют другие правоохранительные органы.

Управление ФСБ России по республике выявило факт получения взятки, полицейскому грозит наказание по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.

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