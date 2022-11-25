В Башкортостане суд признал незаконным увольнение мобилизованного

Как сообщили в суде, мужчина был мобилизован и направлен в Казань для прохождения боевого слаживания.

В это время работодатель в нарушение закона расторг трудовой договор в одностороннем порядке, хотя имел право только приостановить его. Супруга мобилизованного обратилась в прокуратуру и подала иск против работодателя.

Заседание по этому делу состоялось еще в сентябре. Через суд мужчина был восстановлен на работе, в его пользу взыскана компенсация морального вреда и зарплата за вынужденный прогул.