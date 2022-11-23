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Общество

В Башкортостане утверждены новые меры поддержки мобилизованных и их семей

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Глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение об изменениях в перечне дополнительных мер поддержки жителей Башкортостана, призванных в рамках частичной мобилизации, и их семей.

Участники СВО и их семьи освобождаются от оплаты услуг по вывозу мусора, а также начисления пеней в случае несвоевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капремонт.

17 ноября парламент Башкортостана принял сразу несколько мер поддержки участников СВО. Участники спецоперации, в том числе контрактники и добровольцы, теперь могут не платить транспортный налог за 2022 год и приобрести жилье по сниженной цене через «Фонд развития жилищного строительства».

Обеими этими льготами может воспользоваться сам участник СВО, его супруга или родители, если он не состоит в браке.

Кроме того, члены семей участников СВО теперь смогут бесплатно получать социальные услуги в полустационарной форме и на дому.

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