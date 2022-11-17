Парламент Башкортостана принял сразу несколько мер поддержки участников СВО

Всего 17 ноября было принято три закона, касающихся поддержки военнослужащих:

1. Участники СВО освобождены от уплаты в 2023 году транспортного налога за 2022 год.

Это касается легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и других транспортных средств, а также машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу. Можно выбрать одно транспортное средство каждого типа.

2. Участники специальной военной операции отнесены к категории граждан, которые могут приобрести жилье по сниженной цене через «Фонд развития жилищного строительства».

Обеими этими льготами может воспользоваться сам участник СВО, его супруга или родители, если он не состоит в браке.

3. Члены семей участников СВО теперь смогут бесплатно получать социальные услуги в полустационарной форме и на дому.

Этой льготой смогут воспользоваться супруга (супруг) участника СВО, родители (усыновители) нетрудоспособного возраста, дедушки и бабушки нетрудоспособного возраста при условии, что в связи с отсутствием родителей они воспитывали его не менее трех лет, отчим и мачеха нетрудоспособного возраста, воспитывавшие его не менее пяти лет, несовершеннолетние дети, дети до 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях.