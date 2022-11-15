В Башкортостане участники СВО смогут купить жилье по льготной цене

Законопроектом предлагается предоставить участникам СВО возможность приобретения жилья по цене ниже рыночной через НКО «Фонд развития жилищного строительства» вне зависимости от площади уже имеющейся квартиры.

Следующее пленарное заседание парламента состоится 17 ноября. Приобрести жилье через ФРЖС смогут не только сами военнослужащие, но и их супруги или родители (если участник СВО не состоит в браке).

ФРЖС строит жилые дома на территории 15 городов и районов республики. На сегодня строится 39 объектов.