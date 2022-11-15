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Общество

В Башкортостане участники СВО смогут купить жилье по льготной цене

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Депутаты Госсобрания Башкортостана планируют одобрить на ближайшем пленарном заседании новый законопроект, касающийся мобилизованных, контрактников и добровольцев от республики.

Законопроектом предлагается предоставить участникам СВО возможность приобретения жилья по цене ниже рыночной через НКО «Фонд развития жилищного строительства» вне зависимости от площади уже имеющейся квартиры.

Следующее пленарное заседание парламента состоится 17 ноября. Приобрести жилье через ФРЖС смогут не только сами военнослужащие, но и их супруги или родители (если участник СВО не состоит в браке).

ФРЖС строит жилые дома на территории 15 городов и районов республики. На сегодня строится 39 объектов.

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