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Батальон имени Салавата Юлаева направился к месту боевого слаживания

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Третий добровольческий батальон от Башкортостана был организован в октябре по инициативе участника боевых действий Артура Юмагужина. Сразу после начала формирования заявки подали более 700 человек с боевым опытом.

t.me/sagitovirek

Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов сообщил о том, что сегодня, 15 ноября, батальон проводили на учения:

«Батальон имени Салавата Юлаева сегодня направился к месту боевого слаживания. Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой!» – написал Сагитов.

Перед отправкой в зону СВО добровольцы будут проходить военную подготовку около месяца.

Ранее мы писали о том, что в батальоне имени Салавата Юлаева добровольцы зарабатывают не менее 80 тыс. рублей в месяц на период боевого слаживания и не менее 200 тыс. рублей в месяц с момента начала участия в СВО.

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