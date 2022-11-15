Батальон имени Салавата Юлаева направился к месту боевого слаживания

Третий добровольческий батальон от Башкортостана был организован в октябре по инициативе участника боевых действий Артура Юмагужина. Сразу после начала формирования заявки подали более 700 человек с боевым опытом.
t.me/sagitovirek
Заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Сагитов сообщил о том, что сегодня, 15 ноября, батальон проводили на учения:
«Батальон имени Салавата Юлаева сегодня направился к месту боевого слаживания. Желаем бойцам успешного выполнения всех поставленных задач и ждем живыми и здоровыми домой!» – написал Сагитов.
Перед отправкой в зону СВО добровольцы будут проходить военную подготовку около месяца.
Ранее мы писали о том, что в батальоне имени Салавата Юлаева добровольцы зарабатывают не менее 80 тыс. рублей в месяц на период боевого слаживания и не менее 200 тыс. рублей в месяц с момента начала участия в СВО.
Комментарии (0)