Радий Хабиров рассказал о поддержке добровольческих батальонов республики

«Мы не прекращаем поддержку двух башкирских батальонов. Шаймуратовцы и доставаловцы для нас всегда родные части. Точно так же рядом мы будем и с добровольческим батальоном имени Салавата Юлаева.

Республика берет на себя все, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей», – написал Радий Хабиров.

Батальон имени Салавата Юлаева был организован в октябре по инициативе участника боевых действий Артура Юмагужина. Ранее мы писали о том, сколько зарабатывают добровольцы в таких батальонах и кого туда берут.