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Радий Хабиров рассказал о поддержке добровольческих батальонов республики

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Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях посвятил пост мерам поддержки трех добровольческих батальонов, которые отправились или отправятся от республики в зону СВО.

vk.com/radiyhabirov

«Мы не прекращаем поддержку двух башкирских батальонов. Шаймуратовцы и доставаловцы для нас всегда родные части. Точно так же рядом мы будем и с добровольческим батальоном имени Салавата Юлаева.

Республика берет на себя все, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей», – написал Радий Хабиров.

Батальон имени Салавата Юлаева был организован в октябре по инициативе участника боевых действий Артура Юмагужина. Ранее мы писали о том, сколько зарабатывают добровольцы в таких батальонах и кого туда берут.

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