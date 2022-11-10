Вице-премьер Башкортостана Азат Бадранов отправился в зону СВО

«Дорогие друзья, сегодня после 16.00 мой номер телефона и все привязанные к нему мессенджеры перестанут работать. Отключаю и оставляю все гаджеты в Уфе.

Связи не будет долго, экспериментировать с кнопочными телефонами или зарубежными SIM-картами не буду. Тем, кто за меня переживает, скажу одно: если нет никаких новостей – значит, все хорошо», – написал Бадранов в соцсетях, поблагодарив главу республики и коллег за работу.

Отправка очередной партии военнослужащих состоится сегодня с Советской площади в 15.00 по местному времени. Бадранов решил уйти добровольцем в конце сентября, но с тех пор продолжал участвовать в совещаниях и официальных мероприятиях, параллельно проходя обучение в Уфе. Радий Хабиров говорил, что пытался отговорить его от этой затеи, но в целом поддержал инициативу чиновника. Перед отправкой Бадранову присудили звание лейтенанта.