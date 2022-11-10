Задержан замминистра транспорта Башкортостана Виктор Жульков

Причины задержания неизвестны. Некоторые СМИ предполагают, что оно может быть связано с делом о превышении должностных полномочий, которое МВД Башкортостана возбудило в отношении неназванных чиновников Минтранса и мэрии Сибая в сентябре.

Как мы писали ранее, в 2021 году чиновники из числа руководства Минтранса республики и мэрии Сибая без конкурса привлекли ООО для выполнения ремонта улицы Горького на сумму более девяти млн рублей.

При этом они знали, что денег в бюджете на реконструкцию не было, а компания-подрядчик принадлежала кому-то из чиновников Минтранса.

После ремонта должностное лицо Минтранса, выходя за рамки своих полномочий и заведомо зная, что работы уже выполнены подконтрольным предприятием, обеспечило выделение денег на работу.

Администрация Сибая устроила фиктивный конкурс, где победило подставное ООО, которое после сдачи работ без фактической экспертизы перевело деньги фирме, подконтрольной чиновникам, которая выполняла ремонт улицы.

По итогам проверки выяснилось, что качество дорожного полотна на улице не соответствует требованиям ГОСТ.