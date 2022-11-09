Стало известно, когда отправится в зону СВО вице-премьер Башкортостана Азат Бадранов

Очередная группа мобилизованных и добровольцев отправится из Уфы в Донбасс завтра, 10 ноября. Вместе с ними поедет и Азат Бадранов.

Церемония отправки состоится в 15.00 по местному времени на Советской площади, прийти проводить бойцов могут все желающие.

Бадранов решил уйти добровольцем в конце сентября, но с тех пор продолжал участвовать в совещаниях и официальных мероприятиях, параллельно проходя обучение в Уфе. Радий Хабиров говорил, что пытался отговорить его от этой затеи, но в целом поддержал инициативу чиновника. Перед отправкой Бадранову присудили звание лейтенанта.