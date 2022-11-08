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Сколько зарабатывают мобилизованные из Башкортостана?

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Минобороны России выпустило разъяснения по выплатам резервистам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации.

vk.com/mil

Зарплаты мобилизованных складываются из денежного довольствия и дополнительных выплат.

Минимальная сумма денежного довольствия – 195 тыс. рублей. Это ежемесячная социальная выплата (158 тыс. рублей) плюс доплата, которая зависит от звания и выслуги лет (минимум – 37 тыс. рублей).

Например, рядовой будет получать минимально 195 тыс. рублей, командир взвода – около 225 тыс. рублей, а командир батальона – около 243 тыс. рублей.

В ноябре начисляют зарплату за октябрь. Минимальную сумму в 195 тыс. рублей получат только те мобилизованные, которые прослужили с первого по 31 октября. Если меньше 31 дня – начислят пропорционально меньшую сумму.

Ежемесячная социальная выплата (158 тыс. рублей) не облагается налогом, остальные доплаты – облагаются, как и у всех контрактников.

Зарплаты мобилизованным в Башкортостане начали выплачивать сегодня, восьмого ноября.

Стало известно, сколько зарабатывают добровольцы из Башкортостана в зоне СВО

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