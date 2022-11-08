В Башкортостане начали выплачивать зарплаты мобилизованным

«Деньги военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

Все документы для начисления денежного довольствия военнослужащих подготовлены, выплаты сформированы. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с восьмого ноября», – сообщил Микищенко.

Частичная мобилизация в Башкортостане официально завершилась 28 октября, военкоматы продолжают работу по пополнению ВС, но уже только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.