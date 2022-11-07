Стало известно, почему в Башкортостане продолжают рассылать повестки, несмотря на окончание мобилизации

«Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет.

И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять.

Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» – цитирует издание Картаполова.