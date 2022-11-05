Стало известно, сколько зарабатывают добровольцы из Башкортостана в зоне СВО

«Заработная плата складывается исходя из оплат согласно тарификационной сетки Росгвардии, плюс дополнительные выплаты от республики Башкортостан. Не менее 80 тыс. рублей в месяц на период боевого слаживания и не менее 200 тыс. рублей в месяц с момента начала участия в СВО», – говорится в сообщении.

Это третий добровольческий батальон от Башкортостана, он был организован в октябре по инициативе участника боевых действий Артура Юмагужина. Сразу после начала формирования заявки подали более 700 человек с боевым опытом.

Контракт на прохождение службы в батальоне на срок от шести месяцев могут заключить мужчины до 50 лет в хорошей физической форме и при наличии военного билета.

Людей с судимостью или не служивших в армии могут принять после отдельного собеседования и учета всех обстоятельств.

После комплектации батальон пройдет боевое слаживание и только после этого отправится на Донбасс.