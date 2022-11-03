Жителям Уфы продолжают приходить повестки, несмотря на окончание мобилизации

Несмотря на это, Telegram-канал Baza сообщает о том, что второго ноября некоему жителю Уфы выдали повестку с требованием явиться на мобилизацию 17 ноября.

В военкомат мужчину пригласили по телефону. Тот решил, что раз мобилизация закончилась, призвать его не могут, однако на месте ему вручили повестку.

В ответ на просьбу разъяснить ситуацию мужчина услышал: «Придете и все узнаете». В документе указано, что военнообязанный должен явиться в военкомат для «отбора на призыв по мобилизации».