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Радий Хабиров официально объявил об окончании частичной мобилизации

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Сегодня, первого ноября, в администрации главы республики подвели итоги проведения частичной мобилизации в Башкортостане.

«Прежде всего сообщаю, что мероприятия частичной мобилизации в Башкортостане завершены. Соответствующие указания в военные округа направил и Генеральный штаб вооруженных сил России. Все действия, связанные с призывом на военную службу пребывающих в запасе жителей, остановлены», – сказал Радий Хабиров.

Это означает, что военные комиссариаты прекратили подготовку и вручение повесток в рамках частичной мобилизации.

Военкоматы продолжат работу по пополнению ВС, но уже только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что никакого специального документа, утверждающего окончание мобилизации, не требуется.

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