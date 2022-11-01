Радий Хабиров официально объявил об окончании частичной мобилизации

«Прежде всего сообщаю, что мероприятия частичной мобилизации в Башкортостане завершены. Соответствующие указания в военные округа направил и Генеральный штаб вооруженных сил России. Все действия, связанные с призывом на военную службу пребывающих в запасе жителей, остановлены», – сказал Радий Хабиров.

Это означает, что военные комиссариаты прекратили подготовку и вручение повесток в рамках частичной мобилизации.

Военкоматы продолжат работу по пополнению ВС, но уже только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что никакого специального документа, утверждающего окончание мобилизации, не требуется.