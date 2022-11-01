В администрации Радия Хабирова объяснили, когда и в каком размере начисляют зарплату мобилизованным

«По поводу выплат ситуация такая: выплаты военнослужащим производятся после ввода информации о мобилизованных в базу данных Единого расчетного центра МО РФ (как правило, это происходит в течение месяца).

При этом денежное довольствие начисляется с момента прибытия в воинскую часть. Выплата производится с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц.

19 октября 2022 года президент России поручил установить выплаты военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции, в размере не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места ее нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего.

Президент РФ подписал соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации», – сообщили в администрации Радия Хабирова.