В Башкортостане обвиняемый в превышении полномочий глава района избежал наказания

Судом установлено, что в октябре 2019 года Руслан Гизатуллин рассмотрел заявление юридического лица о предоставлении в собственность земельного участка путем организации аукциона по его продаже с начальной ценой 5 133 000 рублей. Зная о том, что кадастровая стоимость составляет 8 048 367 рублей, обвиняемый вынес постановление о проведении аукциона по предложенной ООО цене.

Далее организация была признана единственным участником торгов, так как на аукционе поступила только одна заявка.

В итоге администрация продала участок по заявленной стоимости, ущерб бюджету оценивается в 3 558 000 рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, суд «учел наличие малолетних детей и положительную характеристику в быту» и переквалифицировал действия Гизатуллина на статью «халатность», после чего он получил наказание в виде 200 часов обязательных работ и был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.