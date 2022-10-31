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Общество

Радий Хабиров поручил помочь с социализацией вернувшимся из зоны СВО

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Частичная мобилизация в Башкортостане подошла к концу, и теперь появляются новые задачи, в том числе адаптация тех, кто возвращается в республику после боевых действий.

31 октября на совещании в правительстве Радий Хабиров поручил правительству принять меры в этой области.

«У нас три зоны ответственности: это мобилизованные, добровольцы и члены семей и тех и других.

Но есть еще четвертая зона ответственности: те военнослужащие, которые возвращаются. По разным причинам – у кого-то срок контракта истек, кто-то по ранению, по возрасту и так далее.

Пока что их немного, но когда они, исполнив свой долг, возвращаются, мы должны четко понимать, что с ними надо работать, надо оказывать им всяческую помощь.

Прежде всего это реабилитация и дальнейшая социализация, потому что там человек испытывает тяжелейшие потрясения. Это зона нашей ответственности», – сказал Радий Хабиров.

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