В Башкортостане создадут единый логистический центр для сбора помощи мобилизованным

«Сейчас вот на что обращают внимание: в республике хороший подъем в плане оказания поддержки нашим мобилизованным ребятам и батальонам.

Начали собираться конвои и отправляться на территорию СВО. Но это, во-первых, сложно. Во-вторых, они не могут дойти до места. И в-третьих, мой советник там мечется между разными батальонами и это, поверьте, непросто и небезопасно.

Поэтому у меня просьба: давайте мы централизуем сбор помощи. Создаем единый логистический центр. И если человек хочет прийти посмотреть, что есть и куда пришло – может это сделать. Потому что многие говорят, что хотят помочь, но не хотят перегонять деньги в какие-то фонды.

И это разумно. Я, кстати, предупреждаю о том, что стали появляться мошенники, которые пытаются на этом заработать. Собирают вещи, а потом они появляются на продаже в интернете. Такого мало, конечно, но оно есть.

Плюс некоторые вещи сдают ненужные. Например, скоропортящиеся продукты – мы их просто не довезем дотуда. И самое главное – мы организуем сами конвои в свои батальоны», – сказал Радий Хабиров, поручив информировать население и отчитываться о том, куда поступает и как расходуется поступившая помощь.