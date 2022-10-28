В Башкортостане завершилась частичная мобилизация

С сегодняшнего дня, 28 октября, все мобилизационные мероприятия в республике завершены. Но работа правительства в этой части продолжится.
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Ранее о том, что частичная мобилизация в регионе завершится до 28 октября, объявил военный комиссар Михаил Блажевич.
Также 27 октября во время прямой линии глава республики Радий Хабиров сообщил, что задача по мобилизации Башкортостаном выполнена:
«Могу объявить, что поручения в рамках частичной мобилизации мы выполнили. И сделали это, на мой взгляд, разумно», – сказал он.
Теперь основная задача правительства – поддержка мобилизованных и их семей.
24 октября на совещании в правительстве Радий Хабиров распорядился вернуть из мест боевого слаживания порядка 200 многодетных отцов с тремя детьми до 16 лет и заменить их другими резервистами. Эта задача также была выполнена.
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