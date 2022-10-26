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В парламенте Башкортостана ответили на вопросы об отправке призывников на Донбасс

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Заместитель председателя Госсобрания республики Рустам Ишмухаметов прокомментировал беспокойство жителей касательно осеннего призыва в этом году.

vk.com/Минобороны России

«На фоне СВО многих жителей республики волнует вопрос о проведении военного призыва в армию.

На встрече в парламенте с военным комиссаром республики поднимали и этот вопрос. Повода для беспокойства нет. Осенний призыв никак не связан со спецоперацией. Более того, в этом году его даже отложили на месяц, чтобы снизить нагрузку на военкоматы на фоне мобилизации.

Призыв начнется первого ноября. Из нашей республики на службу призовут около четырех тысяч ребят. В зону спецоперации срочники не попадут. Это принципиальная позиция Президента, и за этим следит военная прокуратура. У нас большая страна, большая армия, много других мест службы.

Кстати, вопрос продления срока службы призывников на повестке дня тоже не стоит. Он остается прежним – один год», – сообщил Рустам Ишмухаметов.

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