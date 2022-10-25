В Башкортостане жителям, не явившимся по повестке, придется писать объяснительные

Военком подтвердил, что частичная мобилизация в республике завершится 28 октября. После этой даты высылка повесток резервистам прекратится. Будет ли мобилизация возобновлена в дальнейшем – пока неизвестно.

Все граждане, подлежащие мобилизации и не явившиеся по повестке, должны будут прийти в военкомат и написать объяснительную, в которой будут приведены причины, по которым резервист проигнорировал повестку. После этого его отметят и отпустят домой.

Ранее Радий Хабиров распорядился отозвать около 200 мобилизованных отцов с тремя детьми до 16 лет и заменить из другими людьми. Отзыву подлежат только резервисты, пребывающие в местах боевого слаживания.