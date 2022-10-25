В военном комиссариате Башкортостана объяснили, почему мобилизованным не выплачивают обещанную зарплату

Представитель военного комиссариата республики Александр Крумин сообщил о том, что никаких ошибок и задержек при начислении денег нет.

Просто выплаты рассчитываются и выплачиваются за предыдущий месяц. В октябре зарплата была маленькой потому, что учитывались только дни с момента мобилизации. В ноябре придет полная сумма за октябрь.

Ранее военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич заявил, что «при ведении активных боевых действий можно зарабатывать от 200 до 300 тыс. рублей в месяц».