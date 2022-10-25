Учитываются ли выплаты мобилизованным при начислении пособий в Башкортостане?

Теперь при учете величины дохода семьи для предоставления некоторых пособий доходы участников СВО, будь то мобилизованные, контрактники или добровольцы, не учитываются.

Это изменение касается следующих видов выплат:

– для многодетных (за четвертого ребенка и за пятого и последующих детей);

– ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет;

– ежемесячная компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг для многодетных семей;

– ежемесячное детское пособие до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей;

– ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или последующим, в возрасте до трех лет.