Учитываются ли выплаты мобилизованным при начислении пособий в Башкортостане?

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров подписал постановление «О внесении изменений в некоторые решения Кабинета Министров».
Теперь при учете величины дохода семьи для предоставления некоторых пособий доходы участников СВО, будь то мобилизованные, контрактники или добровольцы, не учитываются.
Это изменение касается следующих видов выплат:
– для многодетных (за четвертого ребенка и за пятого и последующих детей);
– ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет;
– ежемесячная компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг для многодетных семей;
– ежемесячное детское пособие до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей;
– ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или последующим, в возрасте до трех лет.
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