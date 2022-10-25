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Общество

В Башкортостане отзывают не всех мобилизованных многодетных отцов

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24 октября на совещании в правительстве Радий Хабиров распорядился вернуть часть мобилизованных от Башкортостана.

Представитель военного комиссариата республики Александр Крумин в ходе брифинга объяснил, что отзовут только мобилизованных, находящихся в местах боевого слаживания.

Тех, кто уже выехал к местам выполнения боевых задач, это не коснется. Отозванных, а их будет порядка 200 человек, оперативно заменят на других мобилизованных.

Ранее появилась информация о том, что в военкоматах есть рекомендация не мобилизовывать отцов с тремя малолетними детьми, но эта мера носит только рекомендательный характер, эта категория людей продолжает получать повестки и может быть мобилизована при необходимости.

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