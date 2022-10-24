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Радий Хабиров распорядился отозвать часть мобилизованных от Башкортостана

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24 октября на совещании в правительстве республики ее глава Радий Хабиров поддержал идею о расширении списка оснований для отсрочки от мобилизации и вернуть тех, кто попадает под эти критерии.

vk.com/radiyhabirov

Ранее появилась информация о том, что в военкоматах есть рекомендация не мобилизовывать отцов с тремя малолетними детьми. Тем не менее, многие мужчины, попадающих под эту категорию, получают повестки.

«Насколько я разбирался в этом вопросе, есть определенные разъяснения от Министерства обороны РФ.

В этой связи я прошу сегодня же вынести этот вопрос на мобилизационный штаб и принять решение. Давайте тех, у кого есть трое детей до 16 лет и кто находится в местах слаживания в Саратовской и Пензенской областях, в Казани, мы отзовем.

Это порядка двухсот с лишним человек. У нас есть на что опираться, соответственно, я попрошу оперативно, чтобы выполнить мобилизационный план, в течение двух дней этих людей заменить другими», – сказал Радий Хабиров.

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