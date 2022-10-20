Военный комиссар Башкортостана рассказал о том, сколько мобилизованных осталось отправить

Как сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на собственные источники, Михаил Блажевич сообщил, что республике к местам боевого слаживания осталось отправить порядка 20-30 мобилизованных.

Также, по его словам, военкоматы имеют доступ к медицинской системе «ПроМед» и могут отследить, какие зарегистрированные хронические заболевания имеют люди, которым высылается повестка.

Кроме того, военком заявил, что деньги за сентябрь и октябрь мобилизованным уже начали выплачивать, все решения приняты.

Ранее Блажевич назвал сроки окончания частичной мобилизации в регионе:

«Мобилизация у нас продолжается, все идет планово. У всех регионов сроки распределены – кто-то раньше, кто-то позже, и никаких предпосылок к срыву нет. Мы завершим в установленные сроки, до 28 октября, несколько раньше, чем окончится общая мобилизация».