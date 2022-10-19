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Общество

В Башкортостане вводится режим базовой готовности

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Сегодня, 19 октября, президент Владимир Путин выступил с речью и ввел три уровня готовности во всех регионах России в связи с ситуацией на Донбассе.

vk.com/radiyhabirov

В регионах ЦФО и ЮФО вводится уровень повышенной готовности.

Средний уровень реагирования вводится в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.

В Башкортостане и остальных субъектах вводится уровень базовой готовности.

Это означает, что:

– главы этих регионов получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий защитного характера и обеспечения войск, органов и нужд населения; 

– усиливаются меры охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, военных и важных объектов инфраструктуры;

– объекты, обеспечивающие функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объекты энергетики, а также объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей cреды переходят на особый режим работы.

Объем и перечень необходимых мер определяется руководителем региона.

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