В Башкортостане вводится режим базовой готовности

Сегодня, 19 октября, президент Владимир Путин выступил с речью и ввел три уровня готовности во всех регионах России в связи с ситуацией на Донбассе.
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В регионах ЦФО и ЮФО вводится уровень повышенной готовности.
Средний уровень реагирования вводится в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе.
В Башкортостане и остальных субъектах вводится уровень базовой готовности.
Это означает, что:
– главы этих регионов получают полномочия по принятию решений о проведении мероприятий защитного характера и обеспечения войск, органов и нужд населения;
– усиливаются меры охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, военных и важных объектов инфраструктуры;
– объекты, обеспечивающие функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объекты энергетики, а также объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей cреды переходят на особый режим работы.
Объем и перечень необходимых мер определяется руководителем региона.
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