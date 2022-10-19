Стало известно, когда завершится частичная мобилизация в Башкортостане

«Мобилизация у нас продолжается, все идет планово. У всех регионов сроки распределены – кто-то раньше кто-то позже и никаких предпосылок к срыву нет.

Мы завершим в установленные сроки, до 28 октября, несколько раньше, чем окончание общей мобилизации.

Озвучивать цифры плана я не могу, но перевыполнить план технически невозможно. Мы формируем конкретные воинские части, там есть свои штаты и больше человек, чем есть в этом штате мы поставить не можем, ведь это люди, деньги, зарплаты, все очень жестко привязано к цифрам. Если набрать сверх плана, эти людей нельзя будет ни переодеть, ни накормить, ни выплатить зарплату», – цитирует издание Блажевича.