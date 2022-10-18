В Уфе бывший начальник отдела полиции получил 6 лет за мошенничество

Обвиняемый был задержан при получении взятки: ранее он пообещал «замять» дело о мошенничестве со стороны руководителей некой коммерческой фирмы.

«Осознав неправомерность своих действий, предприниматели написали заявление в УФСБ России по РБ. При передаче денег посредник был задержан с поличным», – говорится в сообщении прокуратуры.

При проверке причастности полицейского к другим эпизодам выяснилось, что он присвоил 1,2 млн рублей крестьянско-фермерского хозяйства, пообещав помочь с получением земельного участка для ведения совместного бизнеса.

Также он, сообщив коллегам о скором повышении, занял у них и растратил 1,45 млн рублей, предназначавшиеся якобы для продвижения по службе. Деньги он не вернул.

Кроме того, мужчина «похитил у фермера мясную продукцию весом 250 кг, не оплатив свыше 82 тыс. рублей, и потребовал передать бетон для ремонтных работ на территории отдела стоимостью более 23 тыс. рублей».

18 октября стало известно, что суд приговорил бывшего полицейского к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и лишил звания полковника. Также с него взыщут 2,8 млн рублей.

Мужчина свою вину не признал, был взят под стражу в зале суда.